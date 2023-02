Bonetti: «Derby vinto con mentalità vincente. Col Sassuolo sfida difficile»

La giocatrice dell’Inter Women, Bonetti, ha speso qualche parola a due giorni dal ritorno in campo in Serie A Femminile. L’attaccante di Rita Guarino è ritornata sul Derby vinto col Milan con la gara contro il Sassuolo sullo sfondo

MENTALITÀ VINCENTE − Tatiana Bonetti ha parlato a Inter Tv in vista della gara contro il Sassuolo di domenica pomeriggio: «È stata importante sotto tanti aspetti: uno perché è un Derby e sappiamo quando sia importante, due serviva a noi come percorso e allontanarci dal Milan. Anche in termini di consapevolezza ci siamo ritrovati con le idee e il nostro gioco. Abbiamo giocato da vera squadra con una mentalità vincente. Dobbiamo proseguire su questa strada tutte insieme con questa voglia e determinazione. Mi aspetto col Sassuolo una gara difficile perché verrà per fare punti, non sarà una gara semplicissima. Rimettiamo in campo le cose viste col Milan, solo così possiamo fare risultato».