Boattin nel pre Inter-Juventus Women: «Uscire più forti da questi momenti!»

Prima del match contro l’Inter Women Boattin parla della sfida di Serie A Femminile. Intervenendo ai microfoni di La7, il difensore bianconero commenta anche lo scandalo in cui è coinvolta la Juventus negli ultimi giorni.

DETERMINAZIONE – Lisa Boattin dice la sua sulla situazione della Juventus. Il difensore bianconero, nel pre-partita del match contro l’Inter Women (segui il LIVE), risponde ai microfoni di La7: «È un periodo particolare per la Juventus ma da questi momenti si esce più forti. Lavoriamo su ogni piccolo dettaglio in campo e anche mentalmente. Oggi è una partita molto importante contro l’Inter, ma è una sfida come le altre. Quindi la affronteremo con la determinazione che impieghiamo sempre».