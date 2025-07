Belgio-Italia Femminile, formazioni ufficiali: 1/3 titolare dell’Inter Women

Tra poco arriverà l’esordio dell’Italia Femminile agli Europei, alle 18 la sfida al Belgio. Sono tre le giocatrici dell’Inter Women presenti in questa sfida, due lato belga e una lato azzurro. Occhio pure a due fresche ex.

ESORDIO – Inizierà tra poco l’Europeo Femminile per la Nazionale di Davide Soncin. Le azzurre sono state inserite nel gruppo B insieme dove ci saranno anche Portogallo e Spagna, insomma non un gruppo abbordabilissimo. L’Inter Women ha cinque giocatrici convocate in questa kermesse. Oggi si sfideranno le due belghe Wullaert e Detruyer contro l’azzurra Annamaria Serturini. Solamente la Wullaert giocherà dal primo minuto. Ma occhio anche a due fresche ex nerazzurre come Francesca Durante, passata proprio oggi alla Lazio, e Michela Cambiaghi tra una settimana alla Juventus. Soncin ha scelto per la Nazionale il 3-5-2 con coppia di attacco formata da Cantore e Girelli. Verrà osservato un minuto di silenzio per la tragica scomparsa di Diogo Jota. Di seguito le formazioni ufficiali di Belgio-Italia Femminile.

Le formazioni ufficiali di Belgio-Italia Femminile: sola una dell’Inter Women titolare

Belgio (5-4-1): Lichtfus; Janssens, Tysiak, Kees, Cayman, Deloose; Toloba, Vanhaevermaet, Teulings, Eurlings; Wullaert.

In panchina: Evrard, Bastiaen, Philtjens, Van Kerkhoven, Wijnants, De Caigny, Dhont, Blom, Mertens, Iliano, Detruyer, Missipo.

CT: Elisabet Gunnarsdottir

Italia (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Gugliemo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cantore, Girelli.

In panchina: Baldi, Durante, Oliviero, Schatzer, Piemonte, Bonansea, Piga, Bergamaschi, Serturini, Goldoni, Greggi, Cambiaghi.

CT: Andrea Soncin