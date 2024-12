Bartoli (Inter Women): «San Siro, pensavo a Totti! Ma gioia a metà»

Bartoli ha segnato in Milan-Inter Women il gol del momentaneo 0-1, gara poi finita 1-1. Il suo commento anche su San Siro.

RINCORRERE – Elisa Bartoli, autrice del gol del momentaneo vantaggio dell’Inter Women sul Milan, ha commentato così il pari di San Siro: «Abbiamo corso tanto, non siamo state a tenere palla, a capire i momenti, a riuscire a tenere il palleggio, è stato tutto un rincorrere. Secondo tempo meglio, ma questo serve per lavorare e migliorare, il campionato è ancora lungo. Per me è un nuovo inizio, la squadra c’è, dobbiamo continuare con calma, pazienza e cattiveria ad andare sempre più avanti».

Bartoli e il gol a San Siro con l’Inter Women. Poi si pensa al Sassuolo

SAN SIRO – Ancora Bartoli, stavolta sulla gioia di segnare alla Scala del Calcio, ma è una gioia a metà: «Da ieri pensavo al gol di Francesco Totti, quando segnò di pallonetto qui. Sono felice a metà, speravo nella vittoria, sono felice per il gol e per me stessa, ma ho l’amaro in bocca perché speravo di vincere con la squadra».

AVVERSARIO PROSSIMO – Infine, Bartoli sprona l’Inter Women a concentrarsi sin da ora verso la prossima partita: «Il Sassuolo è una buona squadra, difficile da affrontare, bisogna mettere testa, qualità e cattiveria».