Bartoli: «L’Inter mi ha voluto fortemente! Ho ancora tanto da dare»

Come ufficializzato pochi giorni fa, Elisa Bartoli è una new entry nella rosa dell’Inter Women. Il difensore, dopo gli storici anni alla Roma, racconta l’emozione di sposare il nuovo progetto nerazzurro.

SODDISFAZIONI – Elisa Bartoli si presenta ai canali ufficiali dell’Inter, raccontando: «Dopo tanti anni a Roma ho deciso di credere in un nuovo progetto. I primi giorni ho avuto davvero un’ottima impressione. Spero di poter togliermi e toglierci tante soddisfazioni. L’Inter e questa nuova possibilità rappresentano una nuova sfida, nuova lotta, nuovi obiettivi, nuovi stimoli. Con la Roma ho raggiunto tutto quindi spero di poter far vivere a tutto il popolo nerazzurro un qualcosa di speciale. La società Inter mi ha cercato tanto, mi ha voluto fortemente. Per me è stato un qualcosa di importante, non pensavo di poter ricevere tanta fiducia e quindi posso solo che ringraziare».

La determinazione di Bartoli: la nuova arma dell’Inter Women!

IN GIOCO – Elisa Bartoli continua, fissando gli obiettivi con l’Inter: «Sono veramente carica e non vedo l’ora di mettermi nuovamente in gioco con una nuova squadra e un nuovo progetto. Non sarà facile perché ci vuole tempo ma sono sicura che con tanto lavoro, umiltà e sacrificio riusciremo a fare qualcosa di importante. Gli obiettivi di squadra sono la qualificazione in Champions League e magari riusciremo a strappare anche un trofeo, non mi dispiacerebbe. A livello personale, invece, di poter dare tutto quello che ho e di poter dimostrare che ancora posso dare qualcosa di importante. Ai tifosi dico che cercherò in ogni partita di dare il mio massimo e cercheremo insieme di fare qualcosa di importante».