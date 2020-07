Baresi: “Onore vestire la maglia di Inter Women per un altro anno. Amore”

Regina Baresi ha commentato sul suo profilo Twitter la permanenza all’Inter per un’altra stagione. La storica bandiera di Inter Women esprime tutta la sua felicità per il lungo percorso con la maglia nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni sui social e il post

LA STORIA CONTINUA – “È un onore e una responsabilità indossare questa maglia un altro anno. Dall’ultima volta in campo sono cambiate tante cose e tante ne cambieranno. Nel mondo, nel calcio, in me. Ma ciò che conta resta. Ci si aspetta, si torna e si vive. Questo è l’Amore”. Bellissime parole per Regina Baresi, quindi, in attesa di tornare a fare la storia in campo con l’Inter Women.