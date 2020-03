Baresi: “Mi manca il campo. Inter Women? Il gruppo la nostra forza”

Condividi questo articolo

Regina Baresi, attaccante di Inter Women, nel corso di un’intervista rilasciata ad Inter Tv, ha parlato di come sta vivendo l’isolamento forzato a causa dell’emergenza coronavirus ed il rapporto con la compagna di squadra Stefania Tarenzi

AMICIZIA – Regina Baresi ha parlato di come sta vivendo l’isolamento forzato a causa dell’emergenza coronavirus. Il capitano dell’Inter Women, inoltre, ha parlato del suo rapporto con Stefania Tarenzi: «Io sto bene. Sono quasi sempre in casa, esco solo per portare fuori il cane. Cucino, mangio, mi alleno. Tutto prosegue così. Il mio cane è contento di questa situazione, cosa che prima tra allenamenti ed altro non capitava. Allenamento in casa? Stiamo facendo il possibile, seguendo gli allenamenti che ci da il nostro professore. Manca tantissimo il campo, però cerchiamo di divertirci per passare il tempo allenandoci nel migliore dei modi. Rapporto con Stefania Tarenzi? Non la sopporto più(ride, ndr). L’isolamento mi protegge dai suoi scherzi, l’unica cosa positiva di questa situazione(ride, ndr). Siamo amiche fuori dal campo, oltre al tempo che passiamo insieme in campo ci sentiamo e vediamo anche fuori. Oltre ad essere compagne di squadra siamo anche amiche. Mi trovo benissimo a giocare al suo fianco, il fatto di essere amiche fuori crea intesa in campo. Il fatto di trovarsi bene lo sentiamo noi e si vede anche da fuori. Sono molto felice quando accade»

GRUPPO – Regina Baresi infine, fa un bilancio dell’ultimo anno in maglia nerazzurra: «Bilancio dell’ultimo anno? L’anno scorso è stato un anno fantastico con delle emozioni indescrivibili. Quest’anno è un campionato nuovo, più difficile ma più stimolante. Siamo partite con difficoltà ma credo che ci siano tanti miglioramenti ogni giorno. Sta andando tutto in crescendo, penso che possa andare tutto sempre al meglio. Il gruppo è sempre stata la nostra forza in più. Noi viviamo una quotidianità bellissima. Adesso doverci allenare da sole e non vederci da un mese è una mancanza che si sente. Ovviamente ci sentiamo, ma il non poter condividere una passione che ci accomuna, ogni giorno, non è bello».