Baresi: «L’Inter Women merita la vetta! Ripenso spesso al mio ritiro, però…»

Baresi interviene nel pre-match di Inter-Roma Femminile (segui il LIVE). Ai microfoni di La7 l’ex calciatrice dell’Inter Women commenta il buon momento della squadra di Guarino e, più in generale, del campionato di Serie A Femminile.

MERITO – Regina Baresi commenta il buon momento dell’Inter Women, squadra di cui è stata capitano. In collegamento con La7, l’ex attaccante afferma: «L’Inter Women merita di essere in alto nella classifica di Serie A Femminile. C’è una grande società e in questi anni abbiamo lavorato tanto. È molto importante per il calcio femminile italiano che ci siano tante giocatrici dell’estero. Possono aiutarci a rendere il campionato più importante e a farlo crescere. Ho ripensato al mio ritiro e mi sono chiesta perché ho smesso. Però avere una vita diversa, con stimoli nuovi, mi fa pesare di meno questa scelta».