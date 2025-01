Baldi (Inter Women): «Hope Solo riferimento, a livello maschile lui!»

Baldi parla dei suoi riferimenti calcistici, tra queste c’è l’ex portiere americana Hope Solo. Mentre al livello maschile un grande ex Inter.

RIFERIMENTI – Rachele Baldi, protagonista insieme a Kristjan Asllani nel matchday programme di Inter-Empoli. Il portiere dell’Inter Women ha parlato un po’ dei suoi punti di riferimento in porta e al contempo ha illustrato alle tifose e ai tifosi nerazzurri i suoi punti di forza: «Mi sono avvicinata al calcio per gioco all’età di 5 anni, poi è diventata una passione e fin da subito ho avuto grandi ambizioni. Da piccola mi piaceva molto Toldo, anche per questo sono interista, a livello femminile invece ho ammirato molto Hope Solo. Come mi definisco? Penso di essere un portiere che difende lo spazio, che esce molto, sono aggressiva e attacco molto la palla. Il calcio è la mia ragione di vita e il mio lavoro. Vivo per le emozioni che mi dà e non mi accontento mai». Oggi la squadra di Gianpiero Piovani giocherà in casa contro il Como alle 12.30 (clicca qui per capire dove seguirla e vederla). Le nerazzurre, seconde in campionato alle spalle della Juventus, dopo aver pareggiato in settimana in Coppa Italia puntano a conquistare i tre derby nel derby tutto lombardo. C’è da confermarsi peraltro in campionato dopo la bellissima vittoria di sette giorni fa al Tre Fontane contro la Roma di Spugna.