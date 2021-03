Auvinen: Â«Contro il Milan sarÃ  gara combattuta. Inter Women cresciutaÂ»

Auvinen: «Contro il Milan sarà gara combattuta. Inter Women cresciuta»

Anna Auvinen Inter Women

Anna Auvinen, difensore di Inter Women, ha rilasciato un’intervista ad “Inter TV”. La calciatrice finlandese ha parlato a proposito del Derby di Milano in Coppa Italia, in arrivo domenica alle 12:30

CARICHE – Queste le parole di Anna Auvinen: «Derby di Coppa Italia? Sì, è un’opportunità per noi per provare a vincere qualcosa in questa stagione. Ci darà sicuramente tanta motivazione per provare a fare bene. Che partita mi aspetto? Entrambe le squadre sono migliorate molto rispetto al loro ultimo incontro, penso che sarà una gara molto combattuta. È sempre speciale affrontare il Milan, abbiamo tanta voglia di dimostrare il nostro valore. Siamo cresciute come squadra, in campo ci aiutiamo e lottiamo tutte per la causa».