Aprile: “Spero di vincere qualcosa con l’Inter. Passione per il calcio…”

Roberta Aprile, portiere dell’Inter Femminile, è una delle due protagoniste di #TogetherAsATeam: il format di InterTV con le giocatrici della squadra nerazzurra. Queste le sue parole

DIFFICOLTA’ – Roberta Aprile parla di come sta vivendo il periodo della quarantena, del rapporto con le compagne di squadra e le aspirazioni per il futuro: «Io sono tornata in Sicilia. La situazione qui non è delle migliori, però piano piano ne usciremo tutti insieme. Allenamenti in casa? Cerco di fare un po’ di esercizi da portiere. Per fortuna ho una terrazza, riesco a fare un po’ di esercizi di tecnica con il pallone. Mio padre mi ha trasmesso la passione per il calcio, stavo in campo mentre lui allenava. Rapporto con Chiara Marchitelli? Passa da compagni di squadra a Mamma, ad allenatrice. Mi da consigli, è un bellissimo rapporto. Rapporto con il gruppo? Ho legato molto con Eleonora Goldoni e Beatrice Merlo, ho conosciuto qualcuna anche nelle nazionali giovanili. Nazionale maggiore? È stata un’emozione. Quando l’ho saputo è stato il giorno più bello della mia vita. Futuro? Mi auguro di vincere qualcosa con l’Inter e con la Nazionale, ovviamente lavorando duro. Per rimanere all’Inter ed in Nazionale bisogna lavorare e non fermarsi».