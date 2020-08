Aprile (Inter Women): “Quest’anno ci faremo valere. I miei obiettivi…”

Condividi questo articolo

Roberta Aprile, portiere dell’Inter Women, ha parlato ai canali ufficiali della società riguardo agli obiettivi individuali e collettivi della stagione. Parole anche su Chiara Marchitelli, primo portiere della squadra e punto di riferimento della giocatrice.

OBIETTIVI – Roberta Aprile è felicissima di essere tornata in campo e non vede l’ora dell’inizio della stagione. Il secondo portiere dell’Inter Women ha parlato ai canali ufficiali della società, sottolineando anche l’importanza dei consigli del primo portiere Chiara Marchitelli: «Sono questi momenti che fanno capire le cose importanti. Dopo tutti questi mesi sono tornata in campo, penso sia la cosa che insieme alla squadra mi è mancata di più. L’anno scorso era il mio primo anno all’Inter, l’obiettivo è quello di crescere individualmente e collettivamente. Voglio far bene quest’anno. Credo che l’affinità c’è con tutte le ragazze al secondo anno, soprattutto con Chiara (Marchitelli, ndr) cerco di imparare i trucchi del mestiere e imparare tanto da lei. Lo scorso anno eravamo una neopromossa, era difficile perché avevamo un nuovo mister e nuove compagne. Quest’anno ci faremo vedere anche noi».

Fonte – Inter TV