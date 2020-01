Angelini: “Inter Femminile, pochi gol! Costruita in prospettiva futura, ma…”

Martina Angelini, responsabile del settore femminile del Livorno Calcio e telecronista di calcio femminile su “Sky Sport”, ha parlato negli studi di “Sky Sport 24” dell’attuale momento dell’Inter Femminile in campionato, anche alla luce del pareggio per 0-0 contro la Florentia.

ASPETTATIVE DELUSE – Dopo la grande cavalcata dello scorso anno in Serie B con ventuno vittorie e un pareggio in ventidue partite giocate, la prima stagione in Serie A dell’Inter Femminile sta deludendo le aspettative. La squadra, allenata da Attilio Sorbi, ha infatti conquistato dodici punti in undici partite, con dieci gol segnati (meno di uno a partita) a fronte dei diciotto subiti. Ad analizzare il momento della squadra – reduce da un deludente pareggio a porte inviolate contro la Florentia – ci ha pensato Martina Angelini, responsabile del settore femminile del Livorno Calcio e telecronista di calcio femminile per “Sky Sport”: «L’Inter ha il problema del gol e segna poco. La buona notizia è che non abbia preso gol dalla Florentia. I nerazzurri fin dall’inizio hanno detto di essere una squadra in prospettiva futura, con alcune delle giovani più interessanti della Serie A. Si è fatta subito male Alice Regazzoli, una di queste ragazze molto interessanti, ma la squadra non sta mantenendo le aspettative».