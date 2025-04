Andrés orgogliosa: «Inter Women, lavorato bene. Obiettivo raggiunto!»

Ivana Andrés ha espresso la propria soddisfazione per la qualificazione dell’Inter Women alla prossima Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni.

LA GIOIA – Ivana Andrés si è pronunciata nel post-partita di Inter-Roma Women, sfida conclusasi con un 3-0 che significa accesso alla prossima Champions League da parte delle nerazzurre. Le sue parole, pubblicate sul sito ufficiale dell’Inter, denotano una soddisfazione per la vittoria e il suo significato in vista della prossima stagione: «Sono felice, abbiamo lavorato bene insieme alla squadra e a tutto lo staff tecnico. Abbiamo senza dubbio meritato la qualificazione in Champions League. Contro la Roma, che è una grande squadra, abbiamo dimostrato il nostro valore, vincendo e raggiungendo il nostro grande obiettivo».

Andrés sottolinea il miglioramento dell’Inter Women nel corso dell’annata

LA CONVINZIONE – Andrés ha poi proseguito riferendosi al percorso dell’Inter Women in questa stagione: «Durante l’annata siamo cresciute molto e ci siamo conosciute sempre di più, lavorando duro e con qualità. Il Campionato non è finito, adesso dobbiamo pensare al derby e puntare a consolidare il secondo posto».