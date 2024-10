Andrés: «Abbiamo iniziato bene. Con la Roma fondamentali…»

Il difensore dell’Inter Women Ivana Andrés, arrivata in estate, ha parlato del suo momento in Italia e della partita che attende le nerazzurre contro la Roma.

PRIMO PERIODO – Ivana Andrés ha descritto il suo primo periodo con l’Inter Women: «Sono soddisfatta, sono contento del livello della squadra. Abbiamo fatto per ora una stagiona buona dal punto di vista tecnico, tattico e fisico. Abbiamo iniziato bene il campionato. Siamo ancora all’inizio, quasi a metà, dato che ci sono solo 10 squadre, ma penso che siamo migliorate molto nella connessione tra di noi. Ci conosciamo meglio, abbiamo più affiatamento. Sappiamo perfettamente cosa vogliono mister e staff e penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Si può migliorare in tutto, siamo sulla strada giusta. Dopo ogni partita analizziamo errori e in ogni allenamento ci impegniamo al massimo per migliorare. Il campionato italiano mi sta piacendo molto, c’è molta intensità in ogni partita con un livello molto alto. Ci sono stati risultati sorprendenti, a volte una squadra vince e la settimana dopo perde. Le partite sono equilibrate, davvero emozionante».

Andrés, Inter-Roma Women la prossima partita

PARTITA – La Andrés guarda infine alla partita di sabato pomeriggio: «La Roma? Non vedo l’ora di giocarci contro, l’anno scorso ha vinto lo Scudetto ed è una grande squadra con giocatrici forti. Sarà una partita molto importante e ci metteranno alla prova, spingendoci a dare il massimo. Dovremo entrare in campo in modo proattivo, i primi 15 minuti saranno fondamentali. Dobbiamo giocare con la palla e imporre il nostro gioco. La competitività sarà una delle chiavi».