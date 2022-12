Alciato: «Inter Women, un dato inizia a preoccupare! Sulla Juventus…»

Alessandro Alciato, in collegamento su LA 7, ha commentato così la sconfitta dell’Inter Women contro la Juventus. Il giornalista si sofferma sul momento delle ragazze di Guarino

REINVENTARSI – Queste le parole di Alessandro Alciato: «Una partita divertente. Io avevo un dubbio, se quello successo negli ultimi giorni in casa Juventus avrebbe avuto riscontri negativi. Ma le giocatrici di Montemurro sono state bravissime a reagire così. Dall’altra parte inizia a farsi preoccupante la striscia senza vittorie della squadra di Guarino, non vince dal 15 ottobre, inizia ad essere tanto tempo. Oggi è stato un bello spettacolo, una partita di alto livello in cui le squadre non si sono nascoste. Credo, in generale, che sia un bel segnale per il movimento del calcio femminile».