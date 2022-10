Alciato: «Inter, con la Roma reazione nel secondo tempo! I cambi…»

Alessandro Alciato, ospite negli studi di LA 7, ha commentato così la sconfitta dell’Inter Women sul contro la Roma. Il giornalista si sofferma sul secondo tempo delle ragazze di Guarino

REINVENTARSI – Queste le parole di Alessandro Alciato: «La partita per la Roma è stata difficile, soprattutto nel secondo tempo. La prima frazione marca giallorossa, la seconda marca Inter. Sicuramente i cambi hanno dato una marcia in più, mi è piaciuta la reazione e di far male alla Roma. Il sapersi reinventare nel secondo tempo, perché nel primo tempo non ci era riuscita. La squadra di Guarino mi è piaciuta molto nel secondo tempo».