Alborghetti: «Sto bene, grazie allo staff Inter. Juventus? Contano i dettagli»

Lisa Alborghetti, intervistata dai microfoni di Inter Tv, ha voluto ringraziare tutto lo staff dell’Inter per il suo recupero dall’infortunio. La centrocampista determinata in vista di Juventus-Inter Women

RECUPERO E IMPEGNI − Alborghetti sul suo rientro in campo e sulle gare contro Empoli e Juventus: «Sto bene, sono molto contenta di essere tornata in squadra. Quando si affronta un infortunio c’è sempre molto lavoro da fare e proprio per questo vorrei ringraziare tutto lo staff per essere ritornata al meglio e velocemente. Contro l’Empoli, vittoria sofferta ma voluta. Impareremo dai nostri errori per migliorare ancora. Juventus? E’ stata una bellissima partita all’andata, dobbiamo ripetere la stessa prestazione. Loro sono i favoriti, quindi dobbiamo analizzare al meglio i dettagli per dargli più filo da torcere».