Alborghetti: «Con Roma KO più duro. Inter cambiata con Guarino»

Alborghetti si esprime sull’Inter Women e sull’apporto che ha dato Guarino in questi due anni di nerazzurro. Poi sul derby e la Roma

GUARINO − Alborghetti parla del cambiamento dell’Inter Women con coach Guarino: «Sicuramente è stato un enorme cambiamento. È un’allenatrice che ha vinto tanto e ci ha fatto crescere non solo a livello di mentalità, ma anche nel modo di allenarci e di affrontare le gare. La sua forza però sta soprattutto nella comunicazione e nel dialogo. Sa capire a perfezione le dinamiche dello spogliatoio».

SCONFITTA DURA − Alborghetti non ha dubbi sulla partita più dura: «La più recente con la Roma, persa 6-1. I cinque gol di scarto non ci sono andati giù, non sono da Inter. In ogni gara c’è qualcosa in cui avremmo potuto fare meglio, ma quando commetti degli errori contro avversarie che sanno approfittarne, li paghi carissimi».

DERBY − Alborghetti sulla stracittadina: «Visto che sono arrivate tre vittorie e tre sconfitte, speriamo di portare a quattro i successi per l’Inter. Negli ultimi anni ogni partita è complicata perché il livello delle squadre si è alzato, ma il derby è qualcosa di diverso in tutto e per tutto. Si sente nell’aria, vieni trasportato da tutto quello che rappresenta. Non lo viviamo con tensione ma si sente tanto a livello emozionale».