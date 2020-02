Alborghetti: “Juventus sfida complicata! Il mio obiettivo all’Inter…”

Condividi questo articolo

Intervistata da “Sky Sport 24” in vista di Inter-Juventus della prossima giornata di campionato, Lisa Alborghetti – giocatrice della squadra femminile nerazzurra – ha parlato dei suoi obiettivi personali e degli obiettivi della squadra.

LAVORO D’INTESA – Dopo la grande cavalcata dello scorso anno con tanto di promozione in Serie A, l’Inter Femminile in stagione non è ancora riuscita a conquistare una vittoria contro una big in campionato. L’occasione per poter invertire il trend arriverà nella prossima giornata, quando le nerazzurre giocheranno contro la Juventus. In vista della sfida, ha parlato la giocatrice nerazzurra Lisa Alborghetti: «Contro la Juventus sarà una partita tosta e complicata. Quest’anno stiamo lavorando molto sull’intesa perché abbiamo avuto un grosso cambiamento rispetto allo scorso anno. Affrontare questa partita è un punto di svolta per noi per capire bene dove siamo arrivate con il nostro lavoro. Sono contenta e soddisfatta perché ho la possibilità di giocare tutte le partite, il che non è scontato. Il mio obiettivo personale è lavorare giorno per giorno e imparare tanto sia dalle mie compagne, sia dall’allenatore da cui voglio e posso imparare. Cerco sempre di apprendere cose nuove».