Alborghetti: Â«Fiorentina? BisognerÃ  lottare! Dobbiamo ancora migliorareÂ»

Alborghetti: «Fiorentina? Bisognerà lottare! Dobbiamo ancora migliorare»

Lisa Alborghetti Inter Women

Lisa Alborghetti è intervenuta ai microfoni di “Sky Sport” in vista di Inter-Fiorentina, sfida valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A Femminile, in programma domenica. Di seguito le sue dichiarazioni

CRESCITA – Lisa Alborghetti, alla vigilia di Inter-Fiorentina, sottolinea come ci sia sempre da migliorare: «Dobbiamo migliorare sotto un po’ di aspetti, fa parte del lavoro di una squadra in crescita e lo sappiamo benissimo. La Fiorentina è una buona società e un’ottima squadra. Sarà una bella partita ma bisognerà lottare per portare a casa dei punti».