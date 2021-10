Alborghetti: «Con la Juventus alla pari. Maggiore consapevolezza»

Lisa Alborghetti, giocatrice dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni ufficiali della società dopo la sconfitta per 1-2 contro la Juventus. La centrocampista nerazzurra ha sottolineato quanto la squadra stia crescendo e ottenendo maggiore consapevolezza.

CONSAPEVOLI – Lisa Alborghetti ha sottolineato la consapevolezza raggiunta dall’Inter Women: «Ci portiamo a casa tanta consapevolezza, abbiamo dimostrato quello che possiamo fare. Abbiamo fatto benissimo ed è molto importante per le prossime partite mantenere questa consapevolezza. Lavoriamo sempre partita per partita, dobbiamo rimanere umili e lavorare perché ancora non abbiamo fatto nulla».

ALLA PARI – Lisa Alborghetti ha poi commentato la sconfitta contro la Juventus, sottolineando la prestazione alla pari: «Abbiamo dimostrato che siamo allo stesso livello della Juventus, ci è mancato un nulla per pareggiare e anche addirittura vincere. Dobbiamo continuare il nostro percorso senza guardare le avversarie. Contro le big bisogna dare quel qualcosa in più, ma noi dobbiamo sempre e solo guardare a noi stesse».