FOTO – Alborghetti suona la carica per la nuova stagione di Inter Women

Lisa Alborghetti, centrocampista offensiva dell’Inter Women, ha suonato la carica in vista della nuova stagione della squadra: ecco il suo messaggio pubblicato sui suoi canali social.

VOGLIA DI GIOCARE – Tanta voglia di tornare in campo per le giocatrici del campionato femminile, che hanno visto la loro stagione sospendersi a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra le giocatrici che scalpitano, c’è anche Lisa Alborghetti, centrocampista offensiva dell’Inter Women, che attraverso i suoi canali social ha suonato la carica in vista del prossimo campionato: “Stessa passione. Stessa voglia. Stessi colori. Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione”.