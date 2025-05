Alborghetti dice addio al calcio: l’Inter Women celebra il suo capitano!

Lisa Alborghetti dice addio al calcio giocato. L’Inter Women si prepara ad omaggiare il suo capitano: ecco tutte le informazioni sulla celebrazione.

L’ADDIO – Una storica figura dell’Inter Women, come Lisa Alborghetti, si prepara a dire addio per sempre al calcio giocato. Dopo sei stagioni a Milano, dove a superato le 100 presenze in maglia nerazzurra, il difensore saluta i suoi colori, i suoi tifosi e le sue compagne di squadra. Il club interista celebrerà il capitano e punto di riferimento dello spogliatoio in occasione dell’ultima gara casalinga della stagione. Come informa il sito ufficiale nerazzurro, infatti, nel corso di Inter-Fiorentina Women, in programma domani alle ore 12.30, Alborghetti riceverà uno speciale tributo all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano.

L’Inter Women prepara la festa in onore del suo capitano Lisa Alborghetti

IL PROGRAMMA – Domani – 3 maggio 2025 – il capitano dell’Inter Women riceverà una speciale maglia celebrativa, che le verrà consegnata dall’ Head of Women Football nerazzurro, Marco Ierardi. Sull’addio al calcio di Alborghetti, il club scrive: «Lisa ha rappresentato al meglio i valori dell’Inter: dedizione, leadership e spirito di squadra. Sabato, l’Arena Civica sarà il palcoscenico di un momento speciale ed emozionante. Tutti i tifosi nerazzurri sono invitati a partecipare numerosi per tributare un applauso e un ringraziamento a una grande professionista, protagonista della storia dell’Inter Women».