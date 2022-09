Ajara Njoya: «Grande giornata per me! Ecco qual è l’obiettivo quest’anno»

Ajara Njoya ha parlato dopo Inter Women-Pomigliano, sfida vinta dalle nerazzurre di Rita Guarino con un pirotecnico 6-1 nel quale ha messo a segno una doppietta (vedi report). L’attaccante camerunese ai microfoni di Inter TV guarda già alla Sampdoria

GRANDE GIORNATA – Ajara Njoya ha messo a segno una doppietta nel 6-1 dell’Inter Women al Pomigliano. L’attaccante camerunese spiega la sua filosofia: «È molto importante vincere ogni partita, l’obiettivo quest’anno è fare meglio della scorsa stagione, quindi siamo felici per il risultato. Quando vado in campo voglio fare del mio meglio, ogni volta che ho l’opportunità di essere nell’undici iniziale voglio fare il massimo ed è questo che faccio in ogni partita. Oggi è stata una grande giornata per me. Che partita mi aspetto contro la Sampdoria? Rispettiamo ogni squadra, dobbiamo continuare a lavorare, passo dopo passo».