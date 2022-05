Ajara, il gol nel finale non basta: il Sassuolo batte l’Inter Women per 2-1

L’Inter Women di coach Guarino cade in casa del Sassuolo. Non basta il gol del finale di Ajara: nerazzurre battute per 2-1

FINALE – L’Inter Women di Rita Guarino fallisce l’aggancio al quarto posto: le ragazze nerazzurre cadono in casa del Sassuolo, in rete sul finire del primo tempo con Mihashi che batte Durante con un bel destro al volo, e all’inizio della ripresa con Bugeja, a coronamento di una bella percussione palla al piede. Non basta ad evitare la sconfitta per le nerazzurre il gol di Ajara nel finale. La squadra di Guarino chiude, quindi, il campionato di Serie A al quinto posto, con 38 punti realizzati a meno 5 proprio dalle neroverdi, che chiudono quarte in classifica.