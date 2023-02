Ajara: «Gol? Per me è importante il gruppo. Oggi vittoria anche grazie a…»

Ajara parla al termine della gara vinta dall’Inter Women contro il Sassuolo (vedi report). Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante nerazzurra ai microfoni di Inter TV.

INDICAZIONI – Ajara Nchout Njoya interviene ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria della sua Inter Women: «Oggi è stata davvero una bella partita contro una buona squadra. Il primo tempo non è stato facile, lo abbiamo terminato sullo 0-0. Nel secondo tempo, invece, abbiamo ricevuto alcune indicazioni dalla nostra allenatrice e noi abbiamo provato a fare del nostro meglio. Sono molto felice perché noi abbiamo vinto e anche perché ho segnato il gol. Per me è davvero importante il gruppo. Vinciamo e cerchiamo di farlo bene. E spero di continuare a vincere quante più partite possibili. Ogni partita noi vogliamo dare il massimo. In alcune partite non è facile, ne abbiamo perse o pareggiate alcune ma per noi è importante provare a vincerle».