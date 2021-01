Adami risponde a Marinelli: Inter Women-Fiorentina 1-1 al 45′

Foto 194948768 © Ettore Griffoni | Dreamstime.com

Inter Women in campo contro la Fiorentina per la prima partita del girone di ritorno del campionato di Serie A femminile. All’intervallo il punteggio è 1-1, nerazzurre in vantaggio col gol lampo di Marinelli, raggiunte da Adami

Inizia in questo fine settimana il girone di ritorno del campionato di Serie A femminile e l’Inter Women ospita la temibile Fiorentina. All’intervallo il punteggio è 1-1, Inter in vantaggio al primo minuto con Gloria Marinelli, pareggio delle viola al 26′ con Adami.

INTER WOMEN: 21 Marchitelli; 13 Merlo, 23 Auvinen, 14 Kathellen, 6 Bartonova; 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 18 Pandini; 7 Marinelli, 27 Tarenzi, 29 Mauro.

A disposizione: 1 Aprile; 8 Brustia, 9 Baresi, 16 Moller, 17 Debever, 22 Catelli, 24 Pavan, 30 Vergani, 93 Rincon.

Allenatore: A. Sorbi

FIORENTINA WOMEN’S: 71 Schroffenegger; 5 Tortelli, 7 Adami, 9 Sabatino, 11 Vigilucci, 14 Middag, 16 Quinn, 19 Kim, 22 Baldi, 25 Thogersen, 30 Zanoli.

A disposizione: 1 Ohrstrom; 2 Cordia, 17 Monnecchi, 24 Tinti, 26 Clelland, 27 Pastifieri, 28 Santini, 31 Bartolini, 35 Mani.

Allenatore: A. Cincotta

RETI: 1′ Marinelli (I), 26′ Adami (F)