Zauli: “Inter Primavera forte e fisica, Juventus a metà dell’opera”

Zauli ha parlato nel post partita di Juventus-Inter, match della diciannovesima giornata del Campionato Primavera 1 finito 1-1 (vedi articolo). Il tecnico bianconero, ai canali ufficiali del club, ha commentato il pareggio che tiene i nerazzurri terzi tre punti sopra.

NIENTE AGGANCIO – La Juventus pareggia contro l’Inter e si conferma al quarto posto nel Campionato Primavera 1, col Cagliari secondo che scappa via avendo vinto 0-1 col Sassuolo. Questo il commento di Lamberto Zauli sull’1-1 di Vinovo: «Abbiamo espresso un livello tecnico molto alto con un ottimo palleggio nel primo tempo, poi nel secondo, con davanti una squadra forte e fisica, abbiamo messo meno qualità e loro si sono potuti proporre di più, trovando il gol del pari. Abbiamo ripreso la partita nel finale, con la possibilità di trovare il secondo gol, ma non è arrivato. Nel complesso è stata, quindi, una buona partita, che vene dopo un periodo intenso contro squadre importanti. Sono anche della capacità di soffrire e della prova di chi finora aveva giocato meno. Io do fiducia ai ragazzi non solo nelle partite, ma anche nella quotidianità, poi quando giocano questa fiducia se la sentono addosso, ma devono sentirla sempre. La mia e quella della società. La nostra crescita è evidente, ma siamo a metà dell’opera perché vogliamo crescere fino a maggio».

Fonte: Juventus.com