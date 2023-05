Zanotti, stangata dopo Udinese-Inter Primavera: il motivo

Dopo Udinese-Inter Primavera, gara vinta per 0-2 dai nerazzurri di Cristian Chivu, è arrivata la stangata per Mattia Zanotti. Il difensore nerazzurro, infatti, è stato punito dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione ricevuta durante la sfida (QUI le pagelle).

SQUALIFICA – Non ci va leggero il Giudice Sportivo con Mattia Zanotti, espulso in Udinese-Inter Primavera. Questa la decisione sul giocatore dopo l’espulsione rimediata in partita: “Squalifica per due giornate effettive di gara e ammonizione con diffida per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (quarta sanzione). Per avere, inoltre, al 37′ del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto un epiteto ingiurioso al Direttore di gara”.