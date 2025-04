Zanchetta: «Visto coraggio di vincere, mi piace! Roma è stimolo»

Zanchetta ha commentato il pareggio dell’Inter Primavera con la Juventus. Il tecnico nerazzurro si è poi proiettato alla sfida con la Roma.

CONTENTO – Il tecnico dell’Inter Primavera Andrea Zanchetta ha parlato in questo modo al termine del derby d’Italia Primavera con la Juventus finito 1-1. Le sue parole: «Dispiace per non aver trovato il gol ma quando i ragazzi ci provano con questa voglia e vedo un pizzico di delusione per non averla vinta sono soddisfatto. Sono contento quando i ragazzi giocano la partita con il coraggio di vincerla e non con la paura di perderla. Volevo vedere questo e l’ho visto, sono contento».

ROTAZIONI – Poi Zanchetta si è espresso sulla sua rosa: «Negli ultimi mesi per le rotazioni avevamo fatto fatica, ma tutti i ragazzi hanno dato una mano quest’anno. Siamo qui a giocarci i playoff, cosa che va riconosciuta e sono soddisfatto».

STIMOLO – Zanchetta si proietta alla sfida contro la Roma capolista: «Sarebbe un aspetto importante vincere a Roma ma non fondamentale perché le fasi finali dei campionati sono tutte da giocare. Ma giochiamo sempre per il massimo e fin che c’è la possibilità di arrivare tra le prime due ci proveremo. Stimolo giocare la squadra più forte e che gioca il miglior calcio, quasi come se fosse un’impresa andare a vincere».