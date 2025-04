Zanchetta: «Non facciamo drammi, ma ho visto nell’Inter carattere»

Zanchetta si esprime al termine della partita tra Inter e Lazio Primavera. L’allenatore nerazzurro non vuole fare drammi e anzi ha sottolineato il carattere della sua squadra. Queste le sue parole.

NO DRAMMI – Andrea Zanchetta, allenatore dell’Inter Primavera, ha parlato al termine del match perso in campionato contro la Lazio. Le parole del tecnico dopo la seconda sconfitta consecutiva: «Difficile giocare dopo la Youth League, innegabile che abbiamo speso tante energie fisiche e mentali soprattutto se incontri una squadra che fa una partita su di te, ripartendo e basta. Ma in quelle volte dove potevamo mettere bene il cross o mettere bene la palla abbiamo sbagliato un po’. Drammi per una sconfitta non siamo abituati a farli, se si pensa che devi vincere tutte le partite vuol dire essere fuori contesto e fuori realtà. Ma non mi è piaciuta la poca qualità negli ultimi metri, però mi è piaciuto il carattere dei ragazzi nel fare la partita e nel giocare sempre nella metà campo avversaria. Sono tutte cose positive che i ragazzi devono conservare se vogliamo rimanere nelle zone alte di classifica ancora di più». In settimana, l’Inter aveva perso pure con il Trabzonspor ai quarti di finale di Youth League, ossia la Champions League dei più giovani.