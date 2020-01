Zanchetta (Inter U18): “Prestazioni danno fiducia, ora alziamo asticella”

Mercoledì l’Inter Under 18 Serie A e B guidata da Andrea Zanchetta affronterà i pari età della Sampdoria nel recupero dell’ottava giornata. Oggi il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di “Inter TV”

PREPARAZIONE – Andrea Zanchetta ha prima parlato di come i nerazzurri arrivano a questa sfida: «Dopo il rinvio del derby abbiamo qualche giorno in più per lavorare in vista della prossima sfida con la Sampdoria. Procediamo con gli allenamenti dopo una sosta lunga, ma utile per ricaricare le pile. La squadra è in buone condizioni ma con ampi margini di miglioramento in tanti settori».

OBIETTIVI – Zanchetta ha chiuso parlando degli obiettivi: «Le ultime prestazioni ci danno fiducia e l’obiettivo è quello di alzare ulteriormente l’asticella. Alla mia squadra chiedo qualità ed intensità nelle loro prestazioni, con il lavoro quotidiano proveremo a migliorarci ancora. Lavoriamo per raggiungere un livello ancor più alto, in modo tale che questi ragazzi siano pronti un domani per la Primavera».

Fonte: Inter.it