Zanchetta: «Inter-Roma, rigore ci ha ammazzato! No pausa»

Zanchetta dopo la sconfitta per 1-4 dell’Inter Primavera contro la Roma ha commentato la sfida in un’intervista su Inter TV.

CAMPIONATO PRIMAVERA – Paolo Zanchetta dopo Inter-Roma Primavera 1-4 ha parlato così su Inter TV: «Se guardiamo l’approccio dei primi 15’ l’inerzia della partita era nelle nostre mani, ma alla prima occasione hanno fatto gol, lì la partita è cambiata, ci siamo innervositi. Nella ripresa, abbiamo cercato il gol, lo abbiamo trovato per riaprila ma poi il terzo gol ci ha ammazzati. Rigore sbagliato? Ci si allena, questi sono dettagli. Berenbruch ha fatto una buona partita e come gli altri deve crescere. Non guardo mai al singolo, abbiamo bisogno di recuperare giocatori».

Inter Primavera, Zanchetta valuta la prestazione

L’ANALISI – Zanchetta va oltre la pesante sconfitta in campionato: «La Roma è una squadra forte e con tanta qualità, resterà in cima fino alla fine. Ma ogni squadra va valutata nei momenti, ha passato il suo mese dove non era brillantissimo, da capire in che condizioni ci si arriva. Ma noi guardiamo al nostro percorso e non ha quello delle altre. Abbiamo degli obiettivi bene in testa. Pausa? Parola grossa, mini-pausa e poi, vedendo il calendario, si riparte subito. Dobbiamo continuare a lavorare con entusiasmo e con voglia».