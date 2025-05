Zanchetta: «Inter Primavera fantastica, vittoria bellissima! Futuro? Vedremo»

Archiviata la vittoria dell’undicesimo scudetto Primavera, Andrea Zanchetta in collegamento con Sportitalia ha parlato della vittoria contro la Fiorentina al Viola Park. Queste le sue parole.

MISTER – Andrea Zanchetta, allenatore dell’Inter Primavera, al termine della vittoria contro la Fiorentina nella finale scudetto, ha parlato in collegamento con Sportitalia. Tra i tanti temi toccati dal tecnico nerazzurro, anche un passaggio sul suo eventuale futuro lontano dal settore giovanile nerazzurro: «C’è anche il mio nome, ma anche quello di tante persone che lavorano dietro alla Primavera. C’è tanta gente che oggi non è qui, ma che ci ha sempre dato una mano. Sono felicissimo di aver portato a casa questo trofeo. Ho avuto pazienza, sono cresciuto e l’Inter mi ha fatto crescere. Continuiamo a divertirci insieme, ho un legame affettivo, non solo lavorativo. Futuro? Difficile rispondere. In questo momento mi voglio godere la festa. Non voglio dire che non ci siano possibilità di allenare i grandi — avevo paventato questa idea — ma voglio pensarci bene. Ne riparleremo. In questo scudetto vorrei nominare tutti, anche chi ha lasciato a gennaio. Sono stati tutti importanti. Allenare mio figlio? Molto difficile, ma più per lui. Per lui resta più difficile, ma mi ha fatto felice e mi ha semplificato le cose. Faccio anche un grande in bocca al lupo a Simone: andremo a tifare. In bocca al lupo a tutti, è d’obbligo. Ho ancora voce per tifare domani».