Zanchetta: «Inter Primavera sa competere ad alti livelli. Differenza col campionato»

Il tecnico dell’Inter Primavera, Andrea Zanchetta, ha commentato con orgoglio e soddisfazione il successo casalingo della sua squadra contro l’Arsenal con il punteggio di 4-1.

LA GIOIA – Andrea Zanchetta si è espresso nel post-partita di Inter-Arsenal, match di Youth League terminato per 4-1 a favore dei nerazzurri. Il tecnico dei meneghini ha così commentato la prestazione dei suoi calciatori: «Le 4 vittorie in altrettante partite disputate in Youth League mi fanno piacere, ma a me fa ancor più piacere che i miei calciatori riescano a competere ad alti livelli. Vuol dire che abbiamo una qualità che occorre alimentare e allenare per renderci conto di non avere limiti e spingerci sempre oltre».

Zanchetta sulle differenze tra l’Inter Primavera in campionato e quella vista in Youth League

IL COMMENTO – A proposito del fatto che la sua squadra abbia finora dimostrato, in Europa, una solidità difensiva e una compattezza spesso mancate in Italia, Zanchetta ha posto l’accento su un elemento: «Contro il Monza abbiamo avuto un calo mentale, non fisico. Ne parlo con i ragazzi, so che dobbiamo crescere e migliorare l’atteggiamento. Oggi ho visto una determinazione diversa nel cercare di non subire gol. La testa dei miei calciatori non è quella di un calciatore professionista perché loro tengono a guardare il nome dell’avversario. Si tratta di un errore che bisogna imparare a non commettere in quanto tutte le partite hanno delle insidie. I miei ragazzi sono più bravi negli spazi, ma devono capire che contro chiunque si può fare la partita».

PROSSIMA SFIDA – Così Zanchetta sul prossimo match del Campionato Primavera contro la Fiorentina: «La partita contro l’Arsenal corrisponde a quei match che servono a dare la consapevolezza giusta per affrontare ogni sfida. Ora troveremo la Fiorentina, una squadra che gioca bene a calcio».