Zanchetta: «Inter Primavera, era difficilissima! Superati gli episodi»

Anche l’Inter Primavera – come la prima squadra – torna col sorriso dalla trasferta in Inghilterra. Questo perché ha battuto 2-4 il Manchester City, nell’esordio in UEFA Youth League, pur andando sotto dopo poco più di un minuto. Zanchetta commenta il trionfo a Inter TV.

TRE PUNTI DI VALORE – Andrea Zanchetta molto contento per il 2-4 di Manchester City-Inter: «Tanta soddisfazione, perché portare via tre punti su un campo così difficile non era facile. Sapevamo di incontrare una squadra fortissima e l’hanno dimostrato per le qualità individuali e il gioco che esprimono. Però i ragazzi sono stati bravi: hanno giocato da squadra, si sono aiutati e hanno giustamente portato a casa i tre punti».

Zanchetta festeggia il poker dell’Inter in UEFA Youth League

RIBALTONE – La Primavera dell’Inter ha battuto il Manchester City, che pure era andato avanti al 2′. Zanchetta sul gol a freddo che di certo non gli è piaciuto: «Chiaro, in tutto questo ci sono state difficoltà ma erano preventivabili. Ci sono stati degli episodi che potevano condizionare la partita: quando prendi gol dopo un minuto diventa difficilissima, poi nel secondo tempo abbiamo di nuovo preso subito gol. L’unico rammarico è che sono due gol regalati perché si potevano evitare, però fa parte del percorso: sono ragazzi, probabilmente alzeranno il livello di attenzione e sono convinto che altri errori del genere non saranno fatti».