Zanchetta elogia l’Inter Primavera: «Bravi a disinnescare pericoli!»

Al termine della gara vinta dall’Inter contro il Monza, per il campionato Primavera, sono arrivate le parole di mister Andrea Zanchetta, tecnico della Primavera nerazzurra. La squadra di Zanchetta si è imposta in casa vincendo 4-1, proseguendo il buon momento di forma.

LA PARTITA – Il Tecnico della Primavera nerazzurra, Andrea Zanchetta ha analizzato nel post partita l’andamento della gara: «Sapevamo sarebbe stata una gara complicata. Siamo stati bravi a renderla più semplice di quanto ci aspettassimo, facendo nostra la partita fin dall’inizio e mettendo pressione ad una squadra che ci concedeva pochi spazi. All’inizio siamo stati un po’ lenti ma una volta sbloccata è diventata più semplice, anche se sul 2-0 hanno avuto un’occasione abbastanza clamorosa. Dopo un 4-1 sembra tutto semplice, abbiamo fatto un’ottima prestazione però le partite si possono complicare in qualsiasi momento. I ragazzi sanno che tutte le partite nascondono delle insidie ma siamo stati bravi a disinnescare possibili pericoli».

IL MOMENTO DI FORMA – Andrea Zanchetta si è poi soffermato sul grande periodo di forma della squadra, dimostrato dai molti gol segnati nelle ultime gare: «Sì, stiamo facendo tanti gol, è merito della qualità dei ragazzi e non solo davanti. In tutte le partite creiamo tante occasioni e questo è merito esclusivamente della qualità dei ragazzi. Chiaramente io e il mio staff cerchiamo di metterli nella condizione migliore per creare tutte queste opportunità. In questo momento ci sta riuscendo bene, speriamo di continuare così. Penso sia anche sinonimo di crescita individuale: oggi ho visto dei gol bellissimi. Cocchi fa un gol bellissimo, anche Topalovic fa un gol che incredibile, appena entrato. Questi sono i segnali che mi piacciono di più, entrare un quarto d’ora, venti minuti non è semplice e tutti i ragazzi ultimamente entrano tutti con grande voglia. E questo alza il livello della squadra».

Inter si candida per le prime posizioni del campionato Primavera

LA CLASSIFICA – Andrea Zanchetta ha poi concluso commentando la classifica del campionato Primavera, che grazie alla vittoria di oggi, vede l’Inter agganciare al secondo posto la Roma: «Ogni partita è importante se vogliamo guardare la classifica. La classifica è corta, siamo tante squadre e ogni partita è importante in virtù di quello. Cosa è cambiato dopo la partita col Torino non lo so, noi lavoriamo sempre alla stessa maniera a prescindere dal risultato. Quello che devono imparare a fare i ragazzi è giocare sempre ogni partita con l’atteggiamento migliore perché con le qualità che hanno posso mettere in difficoltà tutti gli avversari. A volte possiamo riuscirci, a volte no, ma perché non abbiamo il giusto atteggiamento e quest’anno devo dire che è capitato raramente, per cui non ho nulla da rimproverare ai ragazzi in tal senso».