Zanchetta (all. Inter Under-18): “Le giovanili una soddisfazione! Esposito…”

Condividi questo articolo

Andrea Zanchetta, allenatore dell’Inter Under-18 ai microfoni di “Inter TV” ha fatto un bilancio di questa prima parte di stagione con le giovanili nerazzurre. Poi ha concluso dicendo la sua riguardo il torneo disputato in Indonesia e la soddisfazione di vedere giocatori come Sebastiano Esposito e Lorenzo Pirola in Prima Squadra.

BILANCIO – Andrea Zanchetta ha parlato di questa prima parte di stagione per quanto riguarda la sua Inter Under-18, facendo un bilancio: «Abbiamo tanto lavoro da fare ma lo sapevamo già sin dall’inizio, siamo contenti perché è un gruppo in crescita. All’inizio abbiamo avuto delle difficoltà com’era normale che fosse perché la categoria era nuova. Ora ci siamo un po’ stabilizzati e stiamo crescendo di partita in partita. I ragazzi migliorano e questa è la cosa più importante».

TORNEO IN INDONESIA – Andrea Zanchetta si è detto soddisfatto anche dell’esperienza fatta nel corso del torneo in Indonesia: «Esperienza fantastica non solo per i ragazzi ma anche per noi. Torneo organizzato in maniera impeccabile con quattro squadre forti con un livello tecnico veramente alto. Avere la possibilità di confrontarsi con certe realtà è stimolante per i ragazzi e noi dello staff. Non solo sotto il punto di vista calcistico ma anche sociale, perché c’era modo di incontrarsi con gli altri ragazzi».

SODDISFAZIONE – Zanchetta chiude dicendosi soddisfatto per la crescita dei giovani proveniente dal settore giovanile: «È stato un anno che sotto il punto di vista sportivo ci ha dato tante soddisfazioni. La crescita dei ragazzi è oggettivamente visibilmente, la tocchiamo con mano tutti i giorni. Però poi quando ci siamo eventi come gli Esposito, i Pirola che sono chiamati in Prima Squadra questo vuol dire che il nostro lavoro è stato fatto bene anche se dobbiamo fare sempre meglio».

Fonte: Inter TV.