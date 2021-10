Youth League, Shakhtar-Real Madrid 3-2: Inter al momento scavalcata

L’Inter under 19 di Cristian Chivu è al momento impegnata contro lo Sheriff Tiraspoll (segui live). Intanto, è terminata 3-2 l’altra gara del gruppo D tra Shakhtar Donetsk-Real Madrid

SUCCESSO UCRAINO − Importantissima vittoria dello Shakhtar Donetsk under 19 contro il Real Madrid in Youth League. La squadra ucraina batte i pari età spagnoli per 3-2 dopo una partita in rincorsa. I ragazzi di Ratulutra passano in svantaggio dopo 10 minuti grazie alla rete del classe 2022 Peter Gonzalez che insacca un buon assist di Guerrero. Il match si accende dalla mezzora. Al minuto 33′ ci pensa Glushchenko a pareggiare i conti su assist del talentuoso Buleza. Il Real Madrid non ci sta e otto minuti più tardi ripassa nuovamente in vantaggio con Gonzalez Ballesteros. Gli ultimi minuti di primo tempo sono però di assoluta marca ucraina: prima trova il pareggio Siheiev al 42′ e tre minuti più tardi arriva il sorpasso con Hulko. Lo Shakhtar Donetsk è momentaneamente in vetta al gruppo D davanti l’Inter.