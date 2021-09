Youth League, Shakhtar Donetsk-Inter: nerazzurri avanti al 45′ con Casadei

Inter in vantaggio per 0-1 nel match, valido per la Youth League contro lo Shakhtar Donetsk: il report del primo tempo.

PRIMO TEMPO – Nerazzurri avanti per 0-1 nel match Shakhtar Donetsk-Inter, partita di UEFA Youth League (la Champions League Under-19, ndr). Cartellino giallo per Fontanarosa al 18′ per un fallo in ritardo su Kapinus. Vantaggio Inter al 31′ grazie al gol di Casadei che di testa su cross di Carboni ha superato il portiere ucraino. Palo di Peschetola al 44′. Nerazzurri vicini al raddoppio. Un minuto dopo ancora Peschetola. In una mischia in area il numero 10 non riesce a calciare in mezzo a tanti avversari e il portiere si salva. Continuate a seguire la diretta testuale della partita su Inter-News.it.

SHAKHTAR DONETSK-INTER 0-1 AL 45′ – IL TABELLINO

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Tvardovskyi; Kapinus, Kozik, Farina, Buleza; Hulko; Hlushchenko, Losenko, Sihelev, Veklenko; Honcharuk.

In panchina: Kravets, Savchenko, Pushkarov, Pohorilyi, Bako, Havryliuk, Rosputko.

Allenatore: Oskar Ratulutra

Inter (4-3-2-1): Rovida; Zanotti, A. Moretti, Fontanarosa, Carboni; Casadei, Sangalli, Nunziatini; Peschetola, Owusu; Abiuso.

In panchina: Calligaris, Cortinovis, Cecchini Muller, Matjaz, Bonavita, Fabbian, N. Iliev.

Allenatore: Cristian Chivu

NOTE – Gol: Casadei (I) al 31′; Ammoniti: Fontanarosa (I) al 18′; Recupero: 2′ (PT)