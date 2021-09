Youth League, Nunziatini in rovesciata beffa il Real Madrid al 93′: 1-1 per l’Inter!

Youth League con sorpresa nel finale per l’Inter di Chivu nel suo debutto stagionale. Dopo il dominio del Real Madrid, andato in vantaggio a 20′ dalla fine, Nunziatini prende la scena con un gol spettacolare a tempo quasi scaduto. Inizia meglio del previsto l’avventura europea per la squadra nerazzurra

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo (vedi articolo), l’Inter Under-19 di Cristian Chivu cede agli attacchi del Real Madrid, che avrebbe già meritato il vantaggio nei primi 45′. La squadra spagnola passa al 70′ grazie al gol di Peter, che sblocca il risultato. La beffa nerazzurra, però, è firmata da Francesco Nunziatini in pieno recupero: spettacolare rovesciata al 93′ e il risultato torna in parità! Inter-Real Madrid si chiude sul risultato di 1-1. Un punto a testa nel Gruppo D della UEFA Youth League dopo la prima giornata. E Chivu può ringraziare Nunziatini… Rivivi gli highlights della partita attraverso la cronaca testuale di Inter-News.it, presente allo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI) con il Direttore Responsabile Riccardo Spignesi (vedi LIVE).

1 INTER – REAL MADRID 1

MARCATORI: Peter (R) al 70′ e Nunziatini (I) al 93′.

INTER (4-3-2-1): 1 Rovida; 2 Zanotti (C), 3 Hoti, 5 Fontanarosa, 6 F. Carboni; 8 Fabbian, 14 Cecchini Muller (4 Sangalli dal 74′), 7 Nunziatini; 9 Jurgens (18 Owusu dal 74′), 10 Peschetola (15 Casadei dal 60′); 11 Abiuso (19 Sarr dall’89’).

A disposizione: 12 Calligaris; 13 A. Moretti, 16 Pelamatti.

Allenatore: Cristian Chivu

REAL MADRID (4-2-3-1): 13 Torres Ponce; 12 Jimenez Corredor, 37 Pujol Portorreal, 32 Antolin Garzon, 27 Obrador Burguera (3 De la Vibora Bonilla dal 65′); 21 Villar del Fraile (6 Lucas Rey dal 64′), 10 Gonzalez (30 Moran Ibanez dal 58′); 7 Peter, 8 Iglesias Lois (C), 11 Oscar Aranda; 9 Salazar.

A disposizione: 38 Vicenze Gonzalez; 5 Calleja Sanchez, 19 Luis Carbonell, 26 Garcia Torres.

Allenatore: Hernan Perez Cuesta

ARBITRO: Horatiu Mircea Fesnic (Romania).

NOTE – Ammoniti: Gonzalez (R) al 16′, F. Carboni (I) al 26′, Fabbian (I) al 53′, Torres Ponce (R) al 78′, Antolin Garzon (R) all’85’, Nunziatini (I) al 93′ e Moran Ibanez (R) al 94′; Recupero: 0 (PT) e 4′ (ST).