Youth League, novità per l’Inter U19: data e regole dello spareggio pre-Ottavi

Youth League infinita per l’Inter Under-19 di Chivu, che ha fallito l’accesso diretto agli Ottavi di Finale. Per qualificarsi sarà necessario uno spareggio contro una squadra campione nazionale

STEP INTERMEDIO – Il sorteggio degli spareggi di UEFA Youth League è previsto a Nyon (Svizzera) martedì 14 dicembre a partire dalle ore 12:00. Le vincitrici delle otto sfide del secondo turno del Percorso “Campioni Nazionali” affronteranno le seconde classificate del Percorso “UEFA Champions League”, in cui da oggi figura anche l’Inter Under-19 di Cristian Chivu (vedi articolo). Lo spareggio si giocherà nella seconda settimana di febbraio 2022, in gara unica, in casa della squadra campione nazionale. Di conseguenza, l’Inter sarà in trasferta. Non possono affrontarsi squadre della stessa federazione, pertanto l’Inter non potrà sfidare l’Empoli campione d’Italia in carica. Le possibili avversarie sono le cinque già qualificate: AZ Alkmaar (Olanda), Genk (Belgio), Hajduk Spalato (Croazia), Midtjylland (Danimarca) e Zilina (Slovacchia). A queste dovrebbero aggiungersi Deportivo La Coruna (Spagna) e Rangers (Scozia), che domani potranno staccare il pass rispettivamente contro Maccabi Haifa (Israele) e Septemvri (Bulgaria). Infine, le otto vincitrici degli spareggi raggiungeranno le otto vincitrici del Percorso “UEFA Champions League” agli Ottavi di Finale.