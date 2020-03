Youth League, non solo Inter-Rennes: stop anche a Juventus-Real Madrid

Il Coronavirus ha conseguenze anche per Juventus-Real Madrid di Youth League, gara rinviata: nei giorni scorsi i nerazzurri avevano deciso di non partecipare a Inter-Rennes

RINVIO – Inter-Rennes di Youth League non si giocherà per decisione autonoma del club nerazzurro con il rischio concreto di perderla 0-3 a tavolino. Sempre per la stessa competizione, ora invece arriva la scelta direttamente dalla Uefa di non far disputare e contestualmente di rinviare a data da destinarsi la partita Juventus-Real Madrid a causa dell’emergenza Coronavirus. Ad annunciarlo è stato il club spagnolo tramite il seguente comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito ufficiale: “La partita che il Real Madrid Youth A che doveva giocarsi oggi contro la Juventus a Torino è stata rinviata. La Uefa ha annunciato che la partita, valida per le fasi a eliminazione diretta della Youth League, non si giocherà a causa della situazione di salute a causa della malattia di coronavirus“.