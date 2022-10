Youth League, Inter-Viktoria Plzen U19: data, ora, cronaca e dove vederla

Torna la UEFA Youth League, dopo la prima vittoria in Campionato per l’Inter Primavera. Nella 5ª giornata del girone C la squadra di Cristian Chivu affronterà il Vitoria Plzen. Contro i cechi arrivò la prima vittoria stagionale. Di seguito tutte le informazioni per seguire Inter-Viktoria Plzen U19 e per scoprire dove seguirla in diretta TV e live streaming, oltre alla cronaca testuale disponibile su Inter-news.it.

CONTINUARE – L’Inter Primavera è alla ricerca di continuità. Dopo la vittoria in campionato contro la Fiorentina (vedi tabellino), torna la UEFA Youth League. L’avversario sarà il Viktoria Plzen, squadra contro cui è arrivata la prima vittoria stagionale. Il match andrà in onda domani, mercoledì 26 ottobre, alle ore 14:00, presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI). L’arbitro della partita sarà il danese Sandi Putros. Su Inter-news.it il LIVE partirà alle 13,30. Dopo il fischio finale dell’incontro seguiranno il tabellino e le pagelle dettagliate. La partita andrà in onda solo su Sky, sul canale 203 (Sky Sport Football). La partita dell’Inter Under-19 di Cristian Chivu precederà quella della Prima Squadra di Simone Inzaghi in UEFA Champions League, prevista a San Siro alle 18:45.