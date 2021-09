Youth League, Inter-Real Madrid: le scelte di Chivu per la prima in Europa

L’Inter Primavera tra meno di un’ora scenderà in campo con i pari età del Real Madrid per la gara d’esordio della Youth League. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu debutta dunque anche in Europa. I nerazzurri scenderanno in campo alle 16.00 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni per la prima partita del gruppo D. Le altre due squadre del girone sono Shakthar Donetsk e Sheriff Tiraspol

FORMAZIONI INTER-REAL MADRID

Inter: Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Carboni; Fabbian, Cecchini Muller, Nunziatini; Peschetola, Jurgens; Abiuso.

Allenatore: Cristian Chivu

Real Madrid: Torres; David Jimenez, Pujol, Marvel, Obrador; Villar, Gonzalez; Peter, Iglesias, Oscar Aranda; Salazar.

Allenatore: Hernan Perez

Fonte: Uefa.com