Youth League, Inter Primavera sotto al 45′: Real Madrid avanti di rigore

Youth League all’ultimo atto della fase a gironi. L’Inter Primavera di Chivu al momento è sotto 1-0 a causa di un rigore in avvio di partita

PRIMO TEMPO – Avvio subito sprint in Real Madrid-Inter di UEFA Youth League. Nei primi 5′ entrambe le squadre hanno l’occasione per andare in vantaggio, ma l’1-0 arriva al 7′ e dagli undici metri. Decisivo il rigore di David Gonzalez, che spiazza William Rovida e porta il Real Madrid avanti, dopo essere stato atterrato in area da Mattia Sangalli. La reazione dell’Inter Under-19 di Cristian Chivu non è ancora arrivata, tant’è che il primo tempo termina 1-0. Segui in diretta la ripresa attraverso la cronaca testuale LIVE di Inter-News.it (clicca qui).