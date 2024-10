Youth League, Inter Primavera in testa alla classifica: orgoglio!

In Youth League l’Inter Primavera di Andrea Zanchetta si trova momentaneamente al primo posto in classifica grazie ai tre successi in altrettante gare nella competizione europea.

LE PRESTAZIONI – In Youth League l’Inter Primavera sta toccando le vette di gioco e risultato del suo inizio di stagione. I nerazzurri hanno sconfitto per 3-2 lo Young Boys, terminando in inferiorità numerica l’incontro europeo. Decisiva la rete di Christos Alexiou, autore del gol vittoria grazie a una zampata decisiva sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La prestazione ha inorgoglito il tecnico Andrea Zanchetta, che si è così espresso nel post-partita: «Ho visto una squadra sempre coraggiosa. Si è affacciata davanti, anche in 10, riuscendo ad avere pure delle occasioni. Non ho nulla di negativo da dire sulla prestazione della squadra».

Youth League, la classifica parziale che sorride all’Inter

Inter 9 punti

Atalanta 9

Salisburgo 9

Borussia Dortmund 7

Sporting CP 7

Girona 7

Bayer Leverkusen 7

Benfica 7

Man City 6

Barcellona 6

Stoccarda 6

Juventus 6

Bayern Monaco 6

Shakhtar Donetsk 6

Atletico Madrid 5

Lilla 5

Sturm Graz 4

Monaco 4

Liverpool 4

Aston Villa 3

Club Brugge 3

Celtic 3

Dinamo Zagabria 3

Real Madrid 3

Young Boys 3

Arsenal 3

Lipsia 3

Milan 2

PSV 1

PSG 1

Stella Rossa 1

Brest 1

Slovan Bratislava 1

Bologna 0

Feyenoord 0

Sparta Praga 0