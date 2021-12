Youth League, all’Inter Primavera di Chivu non riesce l’impresa: KO 2-1 a Madrid

Youth League con finale agrodolce per l’Inter di Chivu. Più agro che dolce, a dire il vero. La sconfitta in casa del Real Madrid complica i piani nerazzurri, nonostante la qualificazione già ottenuta

SECONDO TEMPO – Dopo l’1-0 del primo tempo in favore del Real Madrid (vedi articolo), l’Inter Under-19 riesce a trovare il pareggio a inizio ripresa. Decisivo il tap-in di Fabio Abiuso al 54′ sugli sviluppi di un calcio di punizione. L’illusione del primo posto nel Gruppo D di UEFA Youth League dura meno di 20′ per la squadra di Cristian Chivu, che va di nuovo sotto. Al 72′ è il neo entrato Oscar Aranda a trovare la conclusione imparabile dalla lunga distanza. Real Madrid-Inter termina 2-1: il primo posto nel girone va agli spagnoli, che passano direttamente. Per l’Inter di Chivu sarà tempo di spareggi. Stasera, alle ore 21:00, il secondo atto: dalla Youth League alla Champions League, la pressione sale…

