Youth League, Inter-Bayern Monaco nella sfida ad eliminazione diretta

Armando Madonna Inter Primavera

L’Inter se la dovrà vedere contro il Bayern Monaco in casa nella sfida ad eliminazione diretta contro i pari età tedesca in Youth League

SORTEGGIO – Sorteggiati gli accoppiamenti della Youth League, in cui l’Inter di Armando Madonna giocherà in casa contro i pari età del Bayern Monaco in casa. Il match ad eliminazione diretta si giocherà il prossimo 2 o 3 marzo.

ROUND OF 64 – Il tabellone completo:

Olympiacos (GRE) vs Manchester City (ENG)

Inter (ITA) vs Bayern Monaco (GER)

Sevilla (SPA) vs PSG (FRA)

Shakhtar Donetsk (UCR) vs Porto (POR)

Ajax (OLA) vs Krasnodar (RUS)

Manchester United (ENG) vs Real Madrid (SPA)

İstanbul Başakşehir (TUR) vs Club Brugge (BEL)

Atalanta (ITA) vs RB Lipsia (GER)

Zenit San Pietroburgo (RUS) vs Rennes (FRA)

Juventus (ITA) vs Borussia Dortmund (GER)

Midtjylland (DAN) vs Atletico Madrid (ESP)

Chelsea (ENG) vs Salisburgo (AUS)

Liverpool (ENG) vs Marsiglia (FRA)

Dynamo Kiev (UKR) vs Barcellona (SPA)

Lokomotiv Mosca (RUS) vs Ferencváros (UNG)

Borussia Mönchengladbach (GER) vs Lazio (ITA)

Górnik Zabrze (POL) vs PAOK (GRE)

Olimpija Ljubljana (SVN) vs Celta Vigo (SPA)

APOEL (CIP) vs Viitorul (ROU)

Apolonia (ALB) vs Győr (UNG)

Dinamo Zagabria (CRO) vs Rosenborg (NOR)

Hammarby (SVE) vs Waterford (IRL)

Galatasaray (TUR) vs AZ Alkmaar (OLA)

Rangers (SCO) vs Köln (GER)

Angers (FRA) vs Crvena zvezda (SER)

Genk (BEL) vs Žilina (SVK)

Sparta Praha (CZE) vs Benfica (POR)

Basel (SUI) vs Odense (DEN)

Sheriff Tiraspol (MDA) vs Kairat Almaty (KAZ)

Chertanovo (RUS) vs Maccabi Haifa (ISR)

Dinamo Minsk (BLR) vs Ludogorets (BUL)

Shkëndija (MKD) vs Gabala (AZE)